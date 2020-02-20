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Готов к труду и обороне

Участниками регионального фестиваля ГТО в Нижегородской области стали 240 человек

В рамках фестиваля участники соревновались в стрельбе из электронного оружия, беге на лыжах, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа и наклоне вперед

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Участниками регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области стали 240 человек. Об этом ТАСС рассказала администратор регионального центра ГТО Нижегородской области Мария Колеганова.

Региональный этап фестиваля прошел в четверг в Арзамасском районе Нижегородской области. Участники выполняли нормативы по стрельбе из электронного оружия, бегу на лыжах, в программу также вошли подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа и наклон вперед.

"Фестиваль проходил в два этапа, сначала соревнования состоялись в муниципалитетах, по их результатам были составлены команды из 10 человек, которые и приехали на региональный этап. Участниками регионального этапа стали 240 человек, представляющие 30 районов и городских округов нашей области, - рассказала Колеганова. - Третье место заняла команда городского округа города Кулебаки, второй стала сборная городского округа города Арзамас, а первое место заняли участники из города Саров. Победители и призеры фестиваля были награждены памятными медалями, кубками и дипломами с атрибутикой ГТО".

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ГТО
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