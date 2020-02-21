Российские баскетболисты уступили итальянцам в матче отборочного турнира чемпионата Европы

ТАСС, 21 февраля. Сборная России в гостях проиграла команде Италии со счетом 64:83 в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу. Встреча прошла в Неаполе.

Самым результативным игроком матча стал форвард итальянской сборной Джампаоло Риччи, в его активе 19 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Кулагин - 17.

Сборная России выступает в отборочной группе B с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии. Ранее в четверг сборная Эстонии в гостях обыграла команду Северной Македонии со счетом 81:72. В следующем матче российская команда 23 февраля в Перми встретится с баскетболистами из Северной Македонии.

Всего в отборочном турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре команды. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии, из каждой группы выйдут по три команды.