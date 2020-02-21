Баскетболисты "Химок" обыграли "Милан" в гостевом матче Евролиги

ТАСС, 21 февраля. Российский баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над итальянским "Миланом" со счетом 78:69 в гостевом матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий "Химок" Алексей Швед и его коллега по амплуа из "Милана" Серхио Родригес, в их активе по 18 очков. Также в составе российской команды дабл-дабл оформил форвард Йонас Жеребко - 16 очков и 12 подборов.

"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 25 матчах. "Милан" также имеет 11 побед после 25 игр, но уступает российской команде по дополнительным показателям, занимая 11-ю позицию в таблице.

В следующем туре Евролиги "Химки" дома встретятся с французским "Вийербаном" 28 февраля. В тот же день "Милан" на выезде сыграет с литовским "Жальгирисом".