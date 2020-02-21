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Лига Европы

"Арсенал" обыграл "Олимпиакос" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Арсенала" EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Футболисты "Арсенала"
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 21 февраля. Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Александр Ляказетт. Нападающий отличился на 81-й минуте.

"Арсенал" провел девятый матч против "Олимпиакоса", в еврокубках команда из Лондона чаще встречалась только с немецкой "Баварией" - 12 раз. В девяти играх против греческого клуба "Арсенал" одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

В параллельном матче шотландский "Рейнджерс" одержал волевую победу над португальской "Брагой" со счетом 3:2. По ходу встречи клуб из Глазго проигрывал со счетом 0:2. Английский "Вулверхэмптон" забил четыре безответных мяча в ворота испанского "Эспаньола".

Результаты других матчей игрового дня: АЗ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия) - 1:1; АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 0:3; "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия) - 2:1; "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1; "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) - 1:0.

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