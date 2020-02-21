"Вашингтон" проиграл "Монреалю". Овечкин прервал безголевую серию

В составе победителей шайбы забросили Ши Уэбер (18-я минута), Брендан Галлахер (39) и Бен Чиаро (41, 61 ОТ). Нападающий команды Илья Ковальчук очков во встрече не набрал. У проигравших отличились Александр Овечкин (8), Ларс Эллер (38) и Том Уилсон (60). Форвард Евгений Кузнецов отдал голевую передачу, а защитник Дмитрий Орлов не отметился баллами за результативность.

Овечкин прервал серию из пяти матчей без набранных очков. В предыдущий раз россиянин отличался во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс", прошедшей 4 февраля, тогда он оформил хет-трик. Теперь в его активе 58 (41 шайба + 17 передач) очков в регулярном чемпионате и третье место в списке лучших снайперов сезона. Первую строчку делят нападающий "Бостона" Давид Пастрняк и форвард "Торонто" Остон Мэттьюс (по 43 гола).

Россиянин отметился 699-м голом в НХЛ и уже в следующем матче может войти в число восьми хоккеистов в истории лиги, которые забросили 700 и более шайб. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 80 очков в 60 матчах. Команда проиграла в последних пяти встречах из шести. "Монреаль" поднялся на 12-ю строчку, набрав 64 очка в 63 играх. В следующем матче "Вашингтон" 22 февраля на выезде сыграет с "Нью-Джерси", "Монреаль" днем позже в гостях встретится с "Оттавой".