Эфиопская легкоатлетка Йешане установила мировой рекорд в полумарафоне

ТАСС, 21 февраля. Бегунья Абабель Йешане из Эфиопии установила мировой рекорд на полумарафонской дистанции (21 км 97,5 м) на турнире в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

28-летняя Йешане преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты 31 секунду. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Кении Джойсилин Джепкосгеи, которая на Пражском полумарафоне в 2017 году показала результат 1 час 4 минуты 51 секунду.

Второе место на соревнованиях в Рас-эль-Хайме заняла кенийка Бриджид Косгеи (1:04.49), третьей стала ее соотечественница Розмари Ванджиру (1:05.34).

Йешане является серебряным призером чемпионата Африки по бегу по пересеченной местности 2014 года в командах. Также эфиопка заняла второе место на Чикагском марафоне 2019 года. Полумарафон не входит в программу Олимпийских игр.