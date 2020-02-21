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НХЛ

Передача Дадонова не спасла "Флориду" от проигрыша "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ

Встреча завершилась победой калифорнийского клуба со счетом 5:4

ТАСС, 21 февраля. "Лос-Анджелес" обыграл "Флориду" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (2-я минута), Дрю Даути (16), Тревор Мур (31), Мартин Фрк (39) и Бен Хаттон (53). У проигравших отличились Александр Барков (8, 9), Джонатан Юбердо (24) и Майк Хоффман (41).

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. Всего в активе 30-летнего форварда в нынешнем сезоне 44 очка (24 шайбы + 20 передач) в 61 матче. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 40.

"Лос-Анджелес" занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 61 матче. "Флорида" идет десятой на Востоке, имея в активе 70 очков после 61 встречи. В следующем матче "Лос-Анджелес" 23 февраля примет "Колорадо", "Флорида" в этот же день в гостях встретится с "Вегасом".

В другой встрече игрового дня "Вегас" дома победил "Тампу" со счетом 5:3 и прервал 11-матчевую победную серию клуба из Флориды. В составе "Тампы" передачей отметился российский форвард Никита Кучеров, продливший результативную серию до 15 встреч. Всего в активе 26-летнего россиянина в текущем сезоне 74 (29+45) очка в 59 матчах. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 33.

 

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