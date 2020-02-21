Российские паралимпийцы одержали семь побед на этапе КМ по горнолыжному спорту на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения завершился в Южно-Сахалинске победой Варвары Ворончихиной, принесшей сборной России седьмую золотую медаль на этих соревнованиях. Торжественная церемония закрытия состоялась в пятницу на склонах спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух", сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Этап Кубка мира стартовал на Сахалине 9 февраля. Мероприятие собрало на одной площадке 40 спортсменов и их сопровождающих из 10 стран мира. В программе состязаний было заявлено пять дисциплин - гигантский слалом, слалом, супергигант, суперкомбинация, скоростной спуск. На организацию соревнований из областного бюджета выделили 48,5 млн рублей.

"Российские спортсмены завоевали большое количество золотых медалей, это не может не радовать. Особенно приятно, что россиянка стала победительницей именно в самом последнем общем состязании в день закрытия этапа Кубка мира, для нас это символично. Сегодня состоялась торжественная церемония закрытия этапа Кубка мира, все самое сложное позади, но мы надеемся, что проведение соревнований такого масштаба - это только один из первых шагов. Надеемся, что в дальнейшем Сахалинской области доверят проведение не менее крупных мероприятий", - сообщил собеседник агентства.

Самое большое количество золотых медалей оказалось в копилке сборной США - 10. На втором месте сборная Франции (8). Замкнула тройку лидеров сборная России с семью золотыми медалями.

На церемонии закрытия для зрителей и спортсменов выступили сахалинские творческие коллективы. Помимо этого, был организован парад всех участников соревнований. Хедлайнером церемонии стала группа "Мохито" из Москвы.