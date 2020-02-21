Вокруг шум, пусть так. Болельщики веселятся на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крупные международные события магнитом притягивают неординарных болельщиков со всего мира. Одни едут за порцией славы, другие - добавить красок яркому событию, порадовать окружающих. Если девизом спортсменов является "быстрее, выше, сильнее", то их - "оригинальнее, ярче, шумнее". Благодаря футболу Россия полтора года назад пережила наплыв подобных персонажей. Латиноамериканские болельщики на Никольской улице - одно из самых запоминающихся событий чемпионата мира 2018 года.

Описание Норвежские болельщицы © Артем Кузнецов/ТАСС

В биатлоне мексиканцев, колумбийцев и бразильцев не встретишь, но и там колоритных болельщиков хватает. Самый известный - Норберт Штарке, который уже не один десяток лет является неотъемлемой частью любого крупного биатлонного турнира. Чемпионат мира в Антхольце исключением не стал: несмотря на преклонный возраст, немец на каждую гонку облачается в свой знаменитый образ, который венчает увешенная сотнями значков шляпа. Нет феминисток среди троллей Появляются у Штарке и последователи, в том числе и среди норвежских болельщиков. Благодаря своим красочным одеяниям с элементами национального костюма норвежцы всегда легко отличимы в толпе фанатов биатлона. Чтобы на их фоне стать еще заметней, нужно быть не только ярче, но и шумнее. "А что на биатлоне может быть громче барабана?" - спросила Тора, основательница группы поддержки сборной Норвегии, название которой можно перевести как "Тролли-барабанщики".

Особенностью этой группы является ее состав - в нее входят исключительно женщины. "Но нет, это вовсе не означает, что мы феминистки. У нас есть мужья, дети, - пояснила Тора. - Просто мы все из одного города - Буде, который находится рядом с Полярным кругом". "В 2013 году я была на чемпионате мира по лыжным гонкам в Валь-ди-Фьемме и увидела там группу норвежских болельщиков с барабанами, - сказала Тора. - И когда вернулась домой, то сказала мужу, что способна создать группу гораздо лучше этой. В нашей группе только доброжелательные, улыбчивые люди, которые любят веселиться, у которых есть чувство ритма и желание петь и танцевать". С тех пор команда старается не пропускать крупных турниров по лыжным гонкам и биатлону и хотя бы раз-два в год выезжать на соревнования. "А наши мужья остаются сидеть с детьми дома, для Норвегии это нормально", - пояснила она. Отличная идея Но иногда болельщики облачаются в яркие образы исключительно из практичных соображений. Так поступили шесть друзей из немецкого городка на Боденском озере.

Описание Норвежские болельщицы © Артем Кузнецов/ТАСС