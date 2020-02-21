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Чемпионат мира по биатлону

Вокруг шум, пусть так. Болельщики веселятся на чемпионате мира по биатлону

Колоритные немецкие и норвежские фанаты радуют зрителей и спортсменов нарядами троллей и крокодилов
Описание
© Артем Кузнецов/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Крупные международные события магнитом притягивают неординарных болельщиков со всего мира. Одни едут за порцией славы, другие - добавить красок яркому событию, порадовать окружающих. Если девизом спортсменов является "быстрее, выше, сильнее", то их - "оригинальнее, ярче, шумнее".

Благодаря футболу Россия полтора года назад пережила наплыв подобных персонажей. Латиноамериканские болельщики на Никольской улице - одно из самых запоминающихся событий чемпионата мира 2018 года.

Норвежские болельщицы Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Норвежские болельщицы
© Артем Кузнецов/ТАСС

В биатлоне мексиканцев, колумбийцев и бразильцев не встретишь, но и там колоритных болельщиков хватает. Самый известный - Норберт Штарке, который уже не один десяток лет является неотъемлемой частью любого крупного биатлонного турнира. Чемпионат мира в Антхольце исключением не стал: несмотря на преклонный возраст, немец на каждую гонку облачается в свой знаменитый образ, который венчает увешенная сотнями значков шляпа.

Нет феминисток среди троллей

Появляются у Штарке и последователи, в том числе и среди норвежских болельщиков. Благодаря своим красочным одеяниям с элементами национального костюма норвежцы всегда легко отличимы в толпе фанатов биатлона. Чтобы на их фоне стать еще заметней, нужно быть не только ярче, но и шумнее.

"А что на биатлоне может быть громче барабана?" - спросила Тора, основательница группы поддержки сборной Норвегии, название которой можно перевести как "Тролли-барабанщики".

© ТАСС

Особенностью этой группы является ее состав - в нее входят исключительно женщины. "Но нет, это вовсе не означает, что мы феминистки. У нас есть мужья, дети, - пояснила Тора. - Просто мы все из одного города - Буде, который находится рядом с Полярным кругом".

"В 2013 году я была на чемпионате мира по лыжным гонкам в Валь-ди-Фьемме и увидела там группу норвежских болельщиков с барабанами, - сказала Тора. - И когда вернулась домой, то сказала мужу, что способна создать группу гораздо лучше этой. В нашей группе только доброжелательные, улыбчивые люди, которые любят веселиться, у которых есть чувство ритма и желание петь и танцевать".

С тех пор команда старается не пропускать крупных турниров по лыжным гонкам и биатлону и хотя бы раз-два в год выезжать на соревнования.

"А наши мужья остаются сидеть с детьми дома, для Норвегии это нормально", - пояснила она.

Отличная идея

Но иногда болельщики облачаются в яркие образы исключительно из практичных соображений. Так поступили шесть друзей из немецкого городка на Боденском озере.

Норвежские болельщицы Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Норвежские болельщицы
© Артем Кузнецов/ТАСС

В прошлом году они впервые посетили Антхольц во время этапа Кубка мира по биатлону и к этому сезону решили подготовиться основательно.

"У нас возникла отличная идея - облачиться в костюмы крокодилов, - рассказал один из компании друзей по имени Франц. - Но символизма в этом никакого нет. Просто эти наряды остались у нас после одного из ежегодных карнавалов в нашем городе, и мы решили надеть их здесь, чтобы проще было найти друг друга в толпе".

"Работает отлично! В какую бы историю один из нас тут не влип, найти человека в костюме крокодила всегда легко" - заметил он.

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье.

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Чемпионат мира по биатлону
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