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КХЛ

"Спартак" обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей КХЛ за сезон

В нынешнем сезоне 31 игру регулярного чемпионата КХЛ посетили 276 325 болельщиков
Болельщики "Спартака" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Болельщики "Спартака"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 февраля. Московский "Спартак" обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 31 игру регулярного чемпионата КХЛ посетили 276 325 болельщиков, в среднем на каждый матч приходило по 8914 зрителей. В сезоне-2018/19 общая посещаемость составила 258 083 человека, а средняя за матч - 8325 болельщиков.

"Спартак" находится на пятом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка после 60 матчей, и уже обеспечил себе участие в плей-офф.

До окончания регулярного сезона "Спартаку" предстоит провести две гостевые встречи - 23 февраля с московским "Динамо", 25 февраля - с подмосковным "Витязем".

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