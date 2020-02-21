"Спартак" обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей КХЛ за сезон

ТАСС, 21 февраля. Московский "Спартак" обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 31 игру регулярного чемпионата КХЛ посетили 276 325 болельщиков, в среднем на каждый матч приходило по 8914 зрителей. В сезоне-2018/19 общая посещаемость составила 258 083 человека, а средняя за матч - 8325 болельщиков.

"Спартак" находится на пятом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка после 60 матчей, и уже обеспечил себе участие в плей-офф.

До окончания регулярного сезона "Спартаку" предстоит провести две гостевые встречи - 23 февраля с московским "Динамо", 25 февраля - с подмосковным "Витязем".