Вяхирева вошла в расширенный состав сборной России по гандболу на матчи отбора к ОИ-2020

ТАСС, 21 февраля. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу под руководством Амброса Мартина объявил расширенный состав на матчи отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Отборочный турнир пройдет с 20 по 22 марта в венгерском Дьёре. В расширенный состав сборной России вошли 28 гандболисток: вратари Виктория Калинина ("Кубань"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), Кира Трусова ("Астраханочка); левые крайние Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе - "Ростов-Дон"), Наталья Решетникова ("Лада"); левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада"); разыгрывающие Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе - "Ростов-Дон"), Карина Сабирова ("Астраханочка"); линейные Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Елизавета Матлашова ("Кубань"); правые полусредние Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе - "Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА); правые крайние Диана Голуб ("Кубань"), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").

Российские гандболистки сыграют с командами Сербии, Венгрии и Казахстана. Матч с сербками пройдет 20 марта, с командой Казахстана - 21 марта, с венгерками - 22 марта. Две сильнейшие команды по итогам однокругового турнира получат путевки на Олимпийские игры.

Вяхиревой 24 года, она выступает за "Ростов-Дон". Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года, бронзовым призером чемпионата мира (2019) и серебряным призером чемпионата Европы (2018).

Российские гандболистки заняли третье место на чемпионате мира в Японии и не сумели по итогам турнира завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.