Сборная России вышла в финал женского чемпионата мира по хоккею с мячом

ТАСС, 21 февраля. Женская сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 4:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в норвежском Осло.

За российскую команду забитыми мячами отметились Кристина Машинская (20-я минута), Галина Михайлова (25), Татьяна Гуринчик (51, 85). В рамках группового раунда россиянки также оказались сильнее норвежек (2:0).

В финале, который пройдет 22 февраля, россиянки встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Финляндии.

По итогам группового раунда российские хоккеистки заняли второе место, набрав шесть очков после четырех матчей. На первой позиции расположилась команда Швеции, выигравшая все четыре матча в группе (8 очков). Третьей стала сборная Норвегии (3), четвертой - сборная Финляндии (2), пятой - сборная США (1).

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 2004 года, с 2008 года турнир проходит каждые два года. Неизменно (девять раз) в финале встречались сборные России и Швеции. Россиянки являются чемпионками 2014 года, все остальные финалы выиграли шведские хоккеистки.