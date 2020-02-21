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Допинг в спорте

Заседание исполкома FISU с участием Матыцина прошло в Лозанне

На мероприятии была принята новая конституция организации

ТАСС, 21 февраля. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в заседании исполнительного комитета FISU в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации.

Члены исполкома на заседании прослушали доклад генерального секретаря организации Эрика Сентрона, который отметил, что Международное агентство по тестированию позволит FISU улучшить процедуру допинг-контроля для обеспечения чистого студенческого спорта. Матыцин добавил, что организация также тесно контактирует со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Кроме того, на заседании исполкома была принята новая конституция FISU, а также избраны новые главы пяти комитетов организации.

Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена. На должность министра спорта РФ Матыцин был назначен 21 января, сменив Павла Колобкова.

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Допинг
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