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Футбол в России

Гендиректор "Рубина" заявил, что клуб не намерен расторгать контракт с Тарасовым

Футболист сломал ногу спустя три дня после перехода в казанскую команду

ТАСС, 21 февраля. Руководство футбольного клуба "Рубин" не собирается расторгать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который через три дня после перехода в команду на тренировке сломал ногу. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба казанского клуба.

В пятницу пресс-служба "Рубина" сообщила о том, что 32-летний игрок получил болезненный удар на тренировке, после чего покинул поле. По итогам медицинского обследования Тарасову был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. На запрос ТАСС в клубе не смогли назвать точных сроков восстановления футболиста.

"К сожалению, сегодня Дима получил травму, - сказал Сайманов. - Дима быстро набрал форму после длительного перерыва и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации".

"О расторжении контракта, конечно, речи не идет, - подчеркнул гендиректор "Рубина". - Дима - игрок "Рубина", часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму".

Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с "Рубином", 18 февраля казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20. Предыдущим клубом Тарасова был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России; также он выступал за томскую "Томь" и "Москву".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В первом после зимней паузы туре казанцы в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе сыграют против дебютанта премьер-лиги "Тамбова", который не может проводить игры в родном городе из-за реконструкции домашнего стадиона "Спартак". Встреча состоится 1 марта, начало - 14:00 мск.

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