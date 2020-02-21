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Футбол в России

РФС: допуск девочки до юношеского первенства означает интерес к женскому футболу в России

В пятницу бюро исполкома РФС внесло изменения в правила, которые позволят 11-летней Арине Акантьевой сыграть в первенстве России по мини-футболу среди игроков не старше 2008-2009 годов рождения

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полина Юмашева считает, что история с допуском Арины Акатьевой к участию в первенстве России по мини-футболу среди игроков 2008-2009 годов рождения показывает, что женский футбол в России интересен. Об этом говорится в заявлении Юмашевой, предоставленном ТАСС пресс-службой РФС.

Ранее тренер 11-летней Акатьевой Сергей Боровков рассказал порталу "Екатеринбург-онлайн" о том, что футболистка, выступающая за команду ДЮСШ "Факел", по решению организаторов не была допущена до участия в первенстве по причине того, что турнир обозначен как соревнование для юношей, что означает запрет на участие девочек. На предыдущем этапе первенства Акатьева забила 21 мяч. В пятницу бюро исполкома РФС внесло изменение в положение о первенстве России среди юношеских команд, включив пункт, согласно которому в финальный этап допускается включение в качестве футболистов девушек соответствующего возраста, если они участвовали на предыдущих двух этапах.

"Очень хорошо, что РФС вместе с АМФР (Ассоциация мини-футбола России) удалось вместе найти решение в интересах Арины и других девочек, которые занимаются футболом. Она сделала большой вклад в игру своей команды и было бы несправедливо, если бы не сыграла в финале, - сказала она. - История Арины внушает оптимизм, женский футбол в России интересен, нужен, и я верю, что станет популярным. Думаю, что этот случай дает нам возможность глобально с учетом мировой практики посмотреть на возможности девочек участвовать в соревнованиях".

Исполком поручил аппарату РФС, АМФР, комитетам женского и детско-юношеского футбола совместно с учетом международного опыта проработать критерии, принципы и основания участия девушек в составах команд юношей в официальных соревнованиях по футболу. Генеральному секретарю РФС Алаеву поручено создать соответствующую рабочую группу.

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Футбол в России
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