Олич считает, что "Зенит" уже гарантировал себе чемпионство в сезоне-2019/20 РПЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отрыв лидера турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургского "Зенита" от преследователей слишком велик, поэтому сине-бело-голубые уже гарантировали себе чемпионство в сезоне-2019/20. Таким мнением с журналистами на Кубке легенд поделился трехкратный чемпион России и обладатель кубка УЕФА в составе ЦСКА Ивица Олич.

Кубок легенд проходит в Москве и завершится 22 февраля. Олич выступает за команду звезд.

"Был в последний раз в Москве во время чемпионата мира, здесь очень памятное место для сборной Хорватии, - сказал Олич. - Я приехал на Кубок легенд в первый раз, перед турниром Стипе [Плетикоса] пообещал мне, что организация будет на самом высоком уровне. Это отличный турнир для всех, в одном месте можно увидеть много известных футболистов".

Олич оценил шансы сборной России на чемпионате Европы 2020 года. "Уже на чемпионате мира было видно, как играет сборная России. Сейчас они играют сердцем и друг за друга. Я не видел такой самоотдачи в свое время, когда играл в России (с 2003 по 2007 год - прим. ТАСС), а сейчас игроки сборной России выросли на очень серьезный уровень", - отметил бывший футболист.

После 19 матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице (45 очков) РПЛ, отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет 10 баллов. "Зенит" уже гарантированно выиграет чемпионат, разница очков слишком большая. Интересно будет посмотреть, кто займет второе место", - заключил Олич.

20-й тур РПЛ начнется 28 февраля.