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Футбол в России

Плетикоса: матчи с ФК "Динамо" и ЦСКА покажут, какую работу Тедеско проделал в "Спартаке"

"Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги 29 февраля и примет ЦСКА в матче 1/4 финала Олимп - Кубка России 4 марта
Стипе Плетикоса Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Стипе Плетикоса
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" 29 февраля и четвертьфинальная встреча Олимп - Кубка России со столичным ЦСКА 4 марта покажут, какую работу проделал в "Спартаке" главный тренер Доменико Тедеско. Такое мнение журналистам на Кубке легенд высказал бывший вратарь красно-белых Стипе Плетикоса.

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После 19 матчей "Спартак" идет десятым в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября. Под его руководством в семи матчах чемпионата России красно-белые одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения, а также выиграли матч 1/8 финала Олимп - Кубка России.

"Слежу за "Спартаком" и болею за него, надеюсь, что в этом году они хорошо выступят, а может, и поборются за чемпионство, все возможно, - сказал Плетикоса. - Каждому тренеру нужно время, а его нет. Будем смотреть по играм с "Динамо" и ЦСКА, эти два матча покажут картину работы Тедеско в "Спартаке".

Плетикоса отметил, что рад снова вернуться в Россию на Кубок легенд, который проходит в Москве до 22 февраля, и выступать за команду звезд. "Я всегда буду повторять, что считаю Россию своей второй страной. Всегда получаю море позитива от фанатов "Спартака" и "Ростова". Москва становится прекраснее с каждым годом, я рад, что меня снова позвали сюда", - отметил Плетикоса.

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