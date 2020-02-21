Футболист "Спартака" Глушенков проведет оставшуюся часть сезона в "Крыльях Советов"

ТАСС, 21 февраля. Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков перешел на правах аренды в самарские "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Соглашение по аренде 20-летнего футболиста рассчитано до конца сезона. "Крылья Советов" в пятницу также заключили контракт на 2,5 года с полузащитником сборной Ирака Сафой Хади.

Глушенков перешел в "Спартак" в январе прошлого года из московского "Чертаново". За основную команду красно-белых он провел шесть матчей, один из которых в этом сезоне, и не отметился результативными действиями. На его счету семь встреч за молодежную сборную России, в которых он забил один мяч и сделал пять голевых передач.

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место, в активе команды Доменико Тедеско 22 очка в 19 матчах. "Крылья Советов" идут на предпоследнем, 15-м месте, набрав 18 очков.