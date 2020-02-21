ЦСКА обыграл на выезде "Црвену Звезду" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 21 февраля. Российский ЦСКА на выезде победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 86:81 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Белграде на "Штарк-Арене" в присутствии 13457 зрителей.

Самым результативным игроком стал защитник армейцев Майк Джеймс, на счету которого 29 очков. У хозяев больше всего очков набрал Билли Бэрон (15).

ЦСКА в пятый раз подряд обыграл "Црвену Звезду", последний раз сербский клуб выигрывал у армейцев 29 декабря 2016 года (78:67). Джеймс в 15-й раз в текущем сезоне Евролиги набрал 20 и более очков за игру и является лучшим бомбардиром турнира (на счету Джеймса 533 очка в 25 матчах, на втором месте идет Шейн Ларкин из "Анадолу Эфес" - 505 очков в 23 играх, на третьем - российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 486 очков за 23 матча).

Защитник армейцев Дэниел Хэккетт совершил 500-й подбор в матчах Евролиги, форвард ЦСКА Кайл Хайнс реализовал 950-й двухочковый бросок в ходе матча и вышел на пятое место по этому показателю в истории Евролиги.

ЦСКА, проигравший две предыдущие встречи в Евролиге, с 17 победами в 25 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице. "Црвена Звезда" идет на 13-й строчке, уступив в 15 встречах турнира при 10 победах.

В следующем матче ЦСКА примет 27 февраля испанскую "Барселону", "Црвена Звезда" сыграет в тот же день на выезде с испанской "Басконией".