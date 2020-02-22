Матч ЧЕ по регби между сборными России и Португалии пройдет в Калининграде в субботу

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Португалии в субботу в рамках розыгрыша чемпионата Европы по регби. Матч пройдет в Калининграде, начало - 17:00 мск.

Россияне уступили в первых двух матчах европейского первенства. Сначала подопечные Лина Джонса в Сочи проиграли сборной Испании (12:31), а после этого потерпели поражение от команды Бельгии (12:38). Португальцы в Лиссабоне победили сборные Бельгии (23:17) и Румынии (22:11).

В стартовом составе команды России в предстоящем матче выйдут Валерий Морозов, Шамиль Магомедов, Кирилл Готовцев, Андрей Остриков, Андрей Гарбузов, Роман Ходин, Патрис Пеки, Виктор Гресев, Константин Узунов, Рамиль Гайсин, Никита Чурашов, Кирилл Голосницкий, Дмитрий Герасимов, Герман Давыдов и Василий Артемьев. Запасными станут Евгений Матвеев, Евгений Мишечкин, Владимир Подрезов, Евгений Елгин, Виталий Живатов, Степан Хохлов, Станислав Бондарев и Герман Годлюк. Джонс отметил, что прошлое поражение сборной России произошло из-за недостатка мотивации и концентрации игроков. По словам специалиста, в этот раз команда должна быть полностью готова и заряжена на борьбу.

Тренер сборной Португалии Патрис Лагиске ожидает от россиян силовой игры. По его словам, португальцам будет тяжело противостоять мощным регбистам соперника. Он также отметил, что дождливая погода сильно отличается от той, к которой привыкла португальская команда. По этой причине соперникам сборной России придется к ней адаптироваться.

Сборная Португалии еще до матча столкнулась со сложностями при переходе российской границы. Визы игроков были оформлены с местом прибытия в Калининград, однако сначала требовалось сделать пересадку в Москве. Из-за путаницы с документами португальские регбисты были вынуждены разделиться на группы, долететь до Варшавы и семь часов ехать в Калининград на автобусе.

Капитан сборной Португалии Томас Эплтон отметил, что эта ситуация не должна сказаться на готовности игроков к завтрашнему матчу. Он подчеркнул, что его партнеры намерены выйти на Кубок мира 2023 года, а для это им необходимо побеждать.

Новый капитан

Капитаном российской команды в завтрашнем матче будет Гарбузов, сменивший Артемьева. Очевидно, это связано с тем, что для Гарбузова встреча станет сотой в составе национальной команды. На данный момент таким серьезным достижением обладают только Юрий Кушнарев и Виктор Гресев.

Новый капитан отметил, что команда сделала серьезную работу над ошибками и заряжена на борьбу. Гарбузов подчеркнул, что не думает о личных достижениях и юбилейном матче, но очень надеется одержать победу в предстоящей встрече.

Последний раз сборные России и Португалии встречались в 2016 году. Тогда российская команда на выезде обыграла португальцев со счетом 53:21. По итогам того турнира сборная Португалии опустилась в дивизион ниже и смогла вернуться только в розыгрыше 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата Европы первое место занимает сборная Грузии (9 очков), на втором месте находится команда Португалии (8 очков). Далее расположились сборные Бельгии (6) и Испании (5). Команды Румынии и России пока не набрали очков в нынешнем розыгрыше и замыкают таблицу.