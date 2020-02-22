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Первый чемпионат Лиги боевого самбо в субботу пройдет в Сочи на арене "Ледяной куб"

Турнир будет посвящен Дню защитника Отечества

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Лиги боевого самбо, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в субботу на арене "Ледяной куб" в Сочи. Организаторами соревнований выступили Всероссийская федерация самбо (ВФС), медиагруппа "Красный квадрат", а также Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

В турнире примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата в мастера спорта, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Встречи состоятся в семи весовых категориях - 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг и 100 кг.

Многофункциональная арена "Ледяной куб" неслучайно выбрана местом проведения турнира - к 2022 году ее планируют реконструировать в спортивный комплекс "Академия единоборств" для проведения соревнований по самбо и дзюдо. В субботу в "Ледяном кубе" откроется выставка истории боевого самбо в России. На ее основе будет создан мультимедийный музей боевого самбо. Также в день проведения чемпионата состоится международный форум Combat Sambo League, на котором перспективы развития Лиги боевого самбо обсудят представители иностранных делегаций из 12 стран.

"Предстоящий турнир - презентация Лиги [боевого самбо], мы покажем, в каком формате она будет проводиться, презентуем новые правила. Они демонстрируют важный посыл - "Лежачего не бьют". Такой лозунг предложил ее руководитель Аркадий Романович Ротенберг", - рассказал ТАСС в преддверии старта президент ВФС Сергей Елисеев.

"Лига боевого самбо была создана для популяризации национального и уже заслужившего международную известность вида спорта. Ее задача состоит не только в продвижении российских самбистов на профессиональной арене или популяризации самбо, но и в развитии нравственных ориентиров. Первый в истории чемпионат проходит в год 75-летия Победы", - сказал Елисеев.

Крупные турниры по самбо ранее неоднократно посещал президент России Владимир Путин.

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