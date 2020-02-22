Перенесенный в связи с гибелью Брайанта матч между "Лейкерс" и "Клипперс" пройдет в апреле

ТАСС, 22 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", который был отменен 28 января в связи с гибелью Коби Брайанта, перенесен на 9 апреля. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист ESPN Бобби Маркс.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Таким образом, "Лейкерс" проведут три матча за три дня. Сначала они встретятся с "Голден Стэйт" (7 апреля), после сыграют против "Чикаго" (8 апреля), а завершат серию матчем с "Клипперс" (9 апреля).

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка). Игрок 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.