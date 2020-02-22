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НХЛ

"Айлендерс" победили "Детройт". Варламов признан третьей звездой матча

Встреча завершилась со счетом 4:1
Семен Варламов AP Photo/David Zalubowski
Описание
Семен Варламов
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 22 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Детройтом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Хет-трик в составе победителей оформил Джордан Эберле (6-я, 38-я и 60-я минуты). Еще одну шайбу забросил Лео Комаров (60). У проигравших отличился Энтони Манта (58).

Ворота хозяев защищал российский голкипер Семен Варламов. Он отразил 21 бросок из 22 и был признан третьей звездой матча. Для голкипера эта встреча стала 39-й в сезоне, в 17 из них Варламов побеждал.

"Айлендерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 74 очка после 60 матчей. "Детройт" идет на последнем, 16-м месте. Клуб набрал всего 34 балла за 63 игры.

В другом матче дня "Бостон" на выезде победил "Калгари" со счетом 4:3. "Даллас" дома уступил "Сент-Луису" (1:5). Голкипер хозяев Антон Худобин вышел на площадку в начале второго периода, заменив Бена Бишопа. Россиянин пропустил одну шайбу и сделал девять сейвов.

"Чикаго" дома победил в овертайме "Нэшвилл" со счетом 2:1. "Миннесота" на выезде взяла верх над "Эдмонтоном" - 5:3.

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