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Зимние олимпийские виды спорта

Сноубордист Соболев одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

В финале россиянин опередил австрийца Александра Пайера
Андрей Соболев EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Андрей Соболев
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 22 февраля. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Южной Кореи. Соревнования проходили в Пхёнчхане.

В финале Соболев опередил австрийца Александра Пайера. В заезде за бронзовую награду победителем стал Роланд Фишналлер из Италии, опередивший россиянина Дмитрия Логинова.

Еще один россиянин Игорь Слуев не смог преодолеть стадию четвертьфинала, уступив Пайеру.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Канаде с 29 февраля по 1 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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