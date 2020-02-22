Сноубордист Соболев одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира

ТАСС, 22 февраля. Российский сноубордист Андрей Соболев занял первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Южной Кореи. Соревнования проходили в Пхёнчхане.

В финале Соболев опередил австрийца Александра Пайера. В заезде за бронзовую награду победителем стал Роланд Фишналлер из Италии, опередивший россиянина Дмитрия Логинова.

Еще один россиянин Игорь Слуев не смог преодолеть стадию четвертьфинала, уступив Пайеру.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Канаде с 29 февраля по 1 марта.