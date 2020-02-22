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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Драчев: старые допинговые дела Логинова приобщили к новому разбирательству вокруг него

Дело о поддельной аккредитации тренера Александра Касперовича совмещают вместе с допинговыми делами Логинова 2013 и 2015 годов и делом 2018 года, которое ведет австрийская полиция
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что полиция Италии совместила старые допинговые дела биатлониста Александра Логинова с новым разбирательством. Таким мнением Драчев поделился с ТАСС.

"Сегодня в 6 часов утра полиция с обысками нагрянула в отель, где проживает наша сборная. О случившимся я сразу сообщил в МИД и Министерство спорта", - сказал Драчев.

"Дело о поддельной аккредитации они [полицейские] совмещают вместе с допинговыми делами Александра Логинова 2013 и 2015 годов и делом 2018 года, которое ведет австрийская полиция. В нем фигурирует имя Александра Касперовича", - отметил глава СБР.

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В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР после подозрительного результата допинг-пробы. В 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат - эритропоэтин. В итоге в июле 2015 года было принято решение дисквалифицировать Логинова на два года с момента перепроверки пробы, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

В декабре 2018 года в расположение сборной России прибыла австрийская полиция с целью опросить ряд тренеров и специалистов команды, которые прибыли в Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону. В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом. В списке подозреваемых оказались олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, призер Игр в Сочи Евгений Гараничев, а также Логинов и Ирина Старых; в итоге в сентябре 2019 года Австрийская прокуратура сняла обвинения с россиян.

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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