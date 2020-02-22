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Футбол в России

Более 100 болельщиков ФК "Пахтакор" не могут попасть на матч против "Спартака"

При этом далеко не все поклонники "Спартака" могут попасть на игру

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 100 болельщиков узбекистанского футбольного клуба "Пахтакор" не могут попасть на товарищеский матч против московского "Спартака", который в субботу пройдет в российской столице на стадионе "Открытие-Арена".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе гостевой команды, на игру приехали более 100 болельщиков. Среди них есть не только поклонники команды из Узбекистана, живущие в Москве. Около 20 человек прилетели в Россию специально для того, чтобы посетить игру против "Спартака". На данный момент клубы пытаются договориться о том, чтобы пропуска на игру выдали сотне болельщиков "Пахтакора".

При этом далеко не все поклонники "Спартака" могут попасть на матч. Как сообщалось на официальном сайте красно-белых 17 февраля, вход на арену будет доступен владельцам абонементов на сезон-2019/20. Также подчеркивалось, что билеты на матч продаваться не будут.

Игра между "Спартаком" и "Пахтакором" состоится в субботу на "Открытие-Арене". Начало встречи - 14:00 мск.

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Российский футбол
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