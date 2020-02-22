{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Сенна назвал Черышева непредсказуемым футболистом, который всегда показывает что-то новое

Чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании считает, что россиянин может достичь больших результатов

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев является непредсказуемым футболистом, так как всегда показывает что-то новое на поле. Об этом ТАСС на Кубке легенд в Москве заявил чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Маркос Сенна.

Черышев выступал в испанском "Вилльяреале" с 2016 по 2019 год. С 2016 года Сенна работает в департаменте институциональных отношений "Вильярреала", за который он выступал в качестве футболиста с 2002 по 2013 год.

"Отлично помню Дениса, он значимый футболист, отличный профессионал и прекрасный человек, - сказал Сенна. - Конечно, если травмы не помешают, то он может выжать из себя больше и достичь больших результатов. Он всегда показывает что-то новое, его отличие от других футболистов в том, что он непредсказуем".

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в беседе с ТАСС привел чемпионат Испании в качестве хорошего примера развития лиги. "Испанский чемпионат самый видимый в мире сейчас. То, что в мире успешно, хочется скопировать и взять с этого пример. На этот предмет мы очень горды, нам бы хотелось держать такую марку, как "страна футбола", - добавил собеседник ТАСС.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Иванова стала второй на этапе Кубка мира по санному спорту в Германии
Победила Элиза Цауце из Латвии, третьей стала немка Юлия Таубиц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС