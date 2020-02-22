Сенна назвал Черышева непредсказуемым футболистом, который всегда показывает что-то новое

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев является непредсказуемым футболистом, так как всегда показывает что-то новое на поле. Об этом ТАСС на Кубке легенд в Москве заявил чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Маркос Сенна.

Черышев выступал в испанском "Вилльяреале" с 2016 по 2019 год. С 2016 года Сенна работает в департаменте институциональных отношений "Вильярреала", за который он выступал в качестве футболиста с 2002 по 2013 год.

"Отлично помню Дениса, он значимый футболист, отличный профессионал и прекрасный человек, - сказал Сенна. - Конечно, если травмы не помешают, то он может выжать из себя больше и достичь больших результатов. Он всегда показывает что-то новое, его отличие от других футболистов в том, что он непредсказуем".

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин в беседе с ТАСС привел чемпионат Испании в качестве хорошего примера развития лиги. "Испанский чемпионат самый видимый в мире сейчас. То, что в мире успешно, хочется скопировать и взять с этого пример. На этот предмет мы очень горды, нам бы хотелось держать такую марку, как "страна футбола", - добавил собеседник ТАСС.