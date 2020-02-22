Сенна: сборная России после ЧМ-2018 стала выглядеть более значимой на футбольной арене

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Сборная России по футболу приобрела более значимое место на мировой арене спустя полтора года после чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Маркос Сенна.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала турнира, где уступила команде Хорватии (2:2 - в основное время, 3:4 - в серии пенальти).

"Россия очень хорошо организовала тот турнир, если мы смотрим на ретроспективу, то ваша страна отлично организовала Олимпиаду в Сочи в 2014 году, и были победы российских спортсменов, - сказал Сенна. - Если говорить про футбол, то на мировой арене сборная выглядит значимой за время после чемпионата мира, она известна, в позапрошлом году сборная России показала свою силу".

Сенна считает, что сборная Испании является фаворитом в борьбе за победу на чемпионате Европы 2020 года. "Про вашу сборную немного могу сказать, вы выступаете на всех значимых турнирах, учитесь на ошибках прошлого и пытаетесь показать лучший результат. Если говорить про Испанию, то на она продолжит быть фаворитом, каким она была с 2008 года. Надеюсь на победу нашей команды", - отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург. Матчи турнира также примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов.

"Я давно был в Питере, еще во времена выступления в "Вильярреале". Мало что помню, но точно помню одно - это очень красивый город. Когда я приезжаю в Россию, я всегда нахожусь в Москве, поэтому, конечно, мне хотелось бы приехать в этот красивый город - Санкт-Петербург", - завершил Сенна.