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Еврокубки

СМИ: неизвестные напали на судей матча "Панатинаикоса" в баскетбольной Евролиге

На арбитров напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу

ТАСС, 22 февраля. Судейская бригада матча баскетбольной Евролиги между греческим "Панатинаикосом" и испанской "Барселоной" подверглась нападению в Афинах после завершения встречи. Об этом сообщает греческий портал Sport24.gr.

На судей напали, когда они находились в такси и возвращались в отель после игры в пятницу. Неизвестные на мотоцикле разбили окно машины, из-за чего 54-летний итальянский судья Луиджи Ламоника получил повреждения и был доставлен в больницу. Ему была оказана первая помощь, после чего в сопровождении полицейского экспорта итальянец был доставлен в аэропорт.

Сама встреча завершилась победой испанской команды со счетом 92:81.

Ламоника является одним из самых известных баскетбольных судей в Европе. Он пять раз обслуживал финалы чемпионата Европы, в 2014 году он работал на чемпионате мира, также он судил матчи баскетбольных турниров Олимпийских игр 2008 и 2012 гг.

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