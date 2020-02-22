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Футбол в России

Футболисты "Спартака" разгромили "Пахтакор" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:0

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл в товарищеском матче узбекистанский "Пахтакор" (Ташкент) со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.

Мячи забили Александр Соболев (22-я минута), Эсекьель Понсе (27), Джордан Ларссон (84) и Гус Тил (87).

"Пахтакор" является 12-кратным чемпионом Узбекистана.

"Спартак" занимает десятое место в таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 19 матчей. В первом матче турнира после зимней паузы красно-белые сыграют против "Динамо" в гостях 29 февраля.

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