Бородавко: досадная ошибка оставила лыжника Большунова вне финала спринта на "Ски Туре"

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Падение российского лыжника Александра Большунова в полуфинале спринта в рамках многодневной гонки "Ски Тур" вызвано собственной досадной ошибкой. Об этом ТАСС заявил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

Большунов, который до спринтерской гонки возглавлял общий зачет многодневки, в полуфинальном забеге допустил падение на финишной прямой. Россиянин бежал полуфинал вместе с норвежцами Йоханнесом Клебо, Полом Голбергом, Эриком Вальнесом, Финном-Хогеном Крогом и Сименом Крюгером. Это не первое падение Большунова в спринте на текущем турнире - во вторник он также не сумел выйти в финал из-за падения, которое было спровоцировано Крюгером.

"Трудно сказать, на большой скорости Саша пытался подстроиться в лыжню, - сказал Бородавко. - Лыжу не успеть подставить и попал палкой, поэтому упал. Сам себя задел, воздействия никакого не было. Это досадная ошибка, лыжа выскочила в сторону".

После падения Большунов доезжал до финиша на очень низкой скорости. Он показал последний результат, отстав от лидера Клебо на 16,57 секунды. "Сейчас посмотрим, но будем надеяться, что у Саши повреждения нет", - добавил Бородавко.