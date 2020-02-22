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Футбол в Испании

"Сельта" в меньшинстве обыграла "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу

Нападающий "Сельты" и сборной России Федор Смолов вышел в основном составе и был заменен на 65-й минуте

ТАСС, 22 февраля. "Сельта" обыграла "Леганес" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре забил Яго Аспас (62-я минута). На 21-й первой минуте встречи полузащитник хозяев Филип Брадарич получил прямую красную карточку.

Нападающий "Сельты" и сборной России Федор Смолов вышел в основном составе и был заменен на 65-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями.

"Сельта" не проигрывает третий матч подряд в чемпионате, одержав вторую победу. В последний раз клуб уступал 1 февраля в гостевой встрече против "Валенсии" (0:1). В турнирной таблице команда вышла из зоны вылета, поднявшись на 17-е место, в активе "Сельты" 24 очка. "Леганес" занимает предпоследнее, 19-е место, на счету клуба 19 очков.

В следующем туре "Сельта" в гостях сыграет с "Гранадой" 29 февраля. "Леганес" в этот же день примет "Алавес".

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