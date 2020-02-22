"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 22 февраля. "Челси" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Оливье Жиру (15-я минута) и Маркос Алонсо (48). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Челси" Антонио Рюдигер (89).

В турнирной таблице "Челси" занимает четвертое место, набрав 44 очка, "Тоттенхэм" с 40 очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Челси" 29 февраля в гостях сыграет с "Борнмутом", "Тоттенхэм" 1 марта примет "Вулверхэмптон". Кроме того, "Челси" 25 февраля дома предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии".