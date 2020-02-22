Санс согласился с главой РПЛ, что лига должна развиваться по примеру чемпионата Испании

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший президент "Малаги", один из членов совета директоров чемпионата Испании Фернандо Санс согласился со словами президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина о том, что лига должна идти по пути развития испанского первенства. Об этом Санс заявил ТАСС на Кубке легенд.

Ранее Прядкин в интервью ТАСС назвал Испанию ярким примером того, как нужно развивать РПЛ.

"Я полностью согласен с ним, - сказал Санс. - Мы поменяли систему в 2013 году кардинально. В то время доходы Ла Лиги оценивались примерно в €300 млн, в 2019 году доходы выросли до €3 млрд".

"ТВ-права влияют, раньше "Реал", "Барселона", "Атлетико" забирали много денег, потому что они действовали самостоятельно на рынке. Теперь Ла Лига владеет правами на трансляции матчей всех команд, включая топов. Теперь распределение доходов равное, что приводит к повышению уровня чемпионата Испании и самих команд. Конечно, гранды продолжают получать больше денег, но другие в среднем получают €45-50 млн в год от ТВ-прав", - отметил функционер.

РПЛ имеет контракт с "Матч ТВ", который был заключен в июле 2018 года на четыре года. По данным газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения между РПЛ и "Матч ТВ" составила 1,7 млрд рублей в год.

В еврокубках российские клубы сыграли ужасно

По итогам групповых этапов еврокубков ни один клуб из России не пробился в плей-офф. В основном раунде Лиги чемпионов от России выступали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в Лиге Европы - ЦСКА и "Краснодар". "Мы вот недавно обсуждали с партнерами по команде, что в России все больше и больше возможностей для футбола, и мы не понимаем, почему российские клубы так плохо выступили в еврокубках в этом году? Они же сыграли ужасно, и причина непонятна, ведь в футбол в России вкладывается большое количество денег, у вас появляются новые футболисты", - поделился собеседник ТАСС.

"Покупаются футболисты, которые приезжают в Россию ради денег, а что может быть хуже этого? Необходимо создавать конкуренцию. Не понимаю, зачем в России столько денег тратят на иностранных футболистов, в то время как нужно обратить внимание на академию", - подчеркнул Санс.

Кубок легенд проходит в Москве и завершится в воскресенье. "В России очень любят футбол, я рад приехать сюда со своими партнерами. Мои поздравления организаторам, потому что турнир сделан на высоком уровне, пригласили такое количество звезд. Так что все прекрасно. Люди видят, что уже даже немного пожилые футболисты еще могут показать красивый футбол, хотя тяжело - мне вот 46, и мне было нелегко играть", - сказал в завершении Санс.