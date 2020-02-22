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Зимние неолимпийские виды спорта

Россиянки проиграли шведкам в финале чемпионата мира по хоккею с мячом

Встреча завершилась со счетом 1:3
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Женская сборная России уступила в финале чемпионата мира по хоккею с мячом команде Швеции со счетом 1:3. Турнир проходил в норвежском Осло.

За сборную России единственный гол забила Диана Липанова (56-я минута). В составе шведской сборной отличились Матильда План (7, 47) и Эмма Ахландер (66). Шведки стали в девятый раз чемпионками мира.

Финал стал второй встречей команд на турнире. В матче группового раунда победа также досталась сборной Швеции (3:2).

В матче за третье место сборная Норвегии победила команду Финляндии со счетом 6:1.

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 2004 года, с 2008 года турнир проходит каждые два года. В финале турнира каждый раз встречались сборные России и Швеции. Россиянки являются чемпионками 2014 года, все остальные финалы выиграли шведские хоккеистки.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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