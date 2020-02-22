Логинов не оправдывает поступок Касперовича, но последствия он считает шокирующими

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не оправдывает решение своего личного тренера Александра Касперовича воспользоваться чужой аккредитацией на чемпионате мира в Антхольце, однако последствия этой истории он считает шокирующими. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания эстафеты на чемпионате мира.

"Да, я знаю, что он взял чужую аккредитацию, и мне обидно, что так получилось. Я это не поддерживаю. Но за это должен быть штраф, а не то, что последовало. Я просто в шоке", - сказал Логинов.

"Полиция сегодня не просто ввалилась к нам в номер в без десяти минут шесть утра. Я сидел в трусах, а сотрудники взяли наши ружья и отнесли их подальше от нас. Я сначала не понял, в чем дело, а потом понял, что они считают, что приехали к преступникам. Они даже открывашку со стола забрали", - добавил он.

В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете, Логинов бежал на последнем, четвертом этапе. Утром итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.