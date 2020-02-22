{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Логинов не оправдывает поступок Касперовича, но последствия он считает шокирующими

Биатлонист считает, что штраф был бы верным наказанием за использованием чужой аккредитации тренером
Александр Логинов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов не оправдывает решение своего личного тренера Александра Касперовича воспользоваться чужой аккредитацией на чемпионате мира в Антхольце, однако последствия этой истории он считает шокирующими. Об этом биатлонист рассказал журналистам после окончания эстафеты на чемпионате мира.

"Да, я знаю, что он взял чужую аккредитацию, и мне обидно, что так получилось. Я это не поддерживаю. Но за это должен быть штраф, а не то, что последовало. Я просто в шоке", - сказал Логинов.

"Полиция сегодня не просто ввалилась к нам в номер в без десяти минут шесть утра. Я сидел в трусах, а сотрудники взяли наши ружья и отнесли их подальше от нас. Я сначала не понял, в чем дело, а потом понял, что они считают, что приехали к преступникам. Они даже открывашку со стола забрали", - добавил он.

В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете, Логинов бежал на последнем, четвертом этапе. Утром итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Реклама на ТАСС
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Вице-президент СБР: обыски у Логинова и Гараничева повлияли на результат эстафеты на ЧМ
Российские биатлонисты показали четвертый результат, утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС