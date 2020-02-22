Участниками регионального фестиваля ГТО в Саратовской области стали 88 человек

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Участниками регионального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых организаций в Саратовской области стали 88 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил главный судья фестиваля Владимир Королев.

Фестиваль прошел в субботу в Саратове, в нем приняли участие 11 команд различных предприятий области. Возраст участников составлял от 25 до 59 лет, они выполнили нормативы по подтягиванию из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег на лыжах 2000 м, 3000 м и 5000 м.

"Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие 88 человек. Победу одержала команда филиала "АО Облкоммунэнерго Питерского района", второй стала сборная "Газпром-трансгаз Саратов", третьей стала команда Ртищевского муниципального района, - рассказал Королев.

Победителям и призерам фестиваля были вручены почетные грамоты и медали. Все участники фестиваля награждены лицензионными сертификатами ГТО.