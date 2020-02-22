Привалов: мужская сборная России по биатлону, за исключением Логинова, не готова к ЧМ

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские биатлонисты оказались не готовы к чемпионату мира в итальянском Антхольце, исключение составляет только Александр Логинов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов.

В субботу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоялась эстафетная гонка, российские биатлонисты показали четвертый результат, отстав от лидеров почти на две минуты, выиграли эстафету французы, вторыми стали норвежцы, третьими - немцы. Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Как сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер чемпиона мира и одного из участников эстафеты Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

"Здесь и говорить нечего, у нас один человек из всей команды готов - Логинов, остальные не готовы, еще и вдобавок поставили Евгения Гараничева, который не бежит и психологически не устойчивый, - сказал Привалов. - Хорошо хоть не схватил штрафные круги, но при этом сколько он проиграл, поэтому хвалить некого, кроме Александра. Когда спортсмен готов, он и психологически более устойчивый, бежит, стреляет, а когда не готов, ответственность, которая на него накладывается, она вызывает мандражное состояние, поэтому не всегда получается стрельба".

"Получается так, что вроде бы мы заняли четвертое место, но при этом какой проигрыш, вопрос ведь не в занятом месте, а во времени, сколько проиграла команда, - добавил специалист. - То есть, она вообще не боеспособна, чтобы бороться за медали. А если бы все остальные команды стреляли нормально, нам бы и четвертого места было не видать".

"Должна быть семейная атмосфера"

Привалов отметил, что не согласен с выбором состава на эстафету - в частности, 21-летний Карим Халили, по мнению специалиста, мог бы выступить достойно. "Естественно, - сказал Привалов в ответ на вопрос, можно ли было бы доверить Халили место в эстафетной четверке. - И я не понимаю тренеров - я бы чувствовал и знал каждого, куда кого поставить, а тренеры решают так, что Гараничев весь сезон не бежал и не стрелял, а они его ставят в команду. Хотя лучше поставить молодых - вроде Халили, если бы он пробежал, он был бы не хуже Гараничева, все зависит от тренеров, я не понимаю их логики, но слава богу, что так закончили, не совсем далеко улетели".

"Считаю, есть серьезные проблемы прежде всего со стрельбой, есть методика работы, ее многие использовали, сейчас Логинов так стреляет, - отметил призер Олимпийских игр. - Сегодня меня удивила Доротея Вирер, она в стойке стреляла всего пять секунд, а в одиночной эстафете (сингл-микст - прим. ТАСС) зашла на два штрафных круга, потому что стреляет, поддавливая, и таких много, а когда напряжение большое, при такой стрельбе получаются промахи. Биатлон - сложный вид спорта, и здесь важно подготовить спортсмена еще и психологически, чтобы было уравновешенное, спокойное состояние, быть может, устраивать концерты или еще что-то, чтобы отвлечь от мыслей о предстоящих соревнованиях. Или же наоборот - настроить ребят на работу, не на битву за медали, а на исполнение стрелковых упражнений, тогда будет больше психологической устойчивости".

Собеседник агентства добавил, что считает важным фактором атмосферу в команде. "Психолог тут не поможет, надо, чтобы в команде была нормальная здоровая обстановка, я бы даже сказал семейная. У нас, например, был массажист Валентин Михайлович Соболев, и он, когда я ставил задачи, начинал говорить: "Ну все, хватит-хватит" и принимался "травить" анекдоты, ребята хохочут, потом спокойно высыпаются и идут на старт. Или, к примеру, мы ехали на старт и пели песни - Сергей Чепиков (вице-президент Союза биатлонистов России - прим. ТАСС) вспомнил момент такой, а психолог может настроить на старт, но у спортсмена все эти установки перед выходом на соревнования могут выветриться".

Чемпионат мира по биатлону завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.