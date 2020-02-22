ФХМР: россиянки уступили в финале ЧМ по бенди из-за отсутствия конкуренции внутри страны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянки не сумели завоевать золото чемпионата мира по хоккею с мячом из-за слабой конкуренции в чемпионате страны. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

Ранее сборная России уступила шведкам 1:3 в финале чемпионата мира.

"Не хватает конкурентного женского чемпионата России, - сказал Мяус. - Это отражение нашего женского хоккея с мячом, это обидно. Сейчас федерацией принимается ряд действий, чтобы российский чемпионат был более конкурентным и разнообразным. Назрело сделать так, что у каждой спортшколы должна быть женская команда".