Овечкин стал восьмым игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ

ТАСС, 22 февраля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин забросил юбилейную шайбу на 45-й минуте гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси".

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 59 очков (42 гола + 17 передач). Всего в активе 34-летнего форварда 1270 (700+570) очков в 1144 матчах в НХЛ.

Капитан "Вашингтона" является вторым европейцем в топ-10 снайперов в истории НХЛ после чеха Яромира Ягра (третье место - 766 шайб в 1733 встречах), российский форвард - единственный действующий игрок в десятке лучших снайперов. Овечкин - лидер по количеству голов среди россиян, второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (483 шайбы в 1248 матчах), завершивший карьеру. Из действующих игроков в НХЛ ближайшим преследователем Овечкина является Патрик Марло (561 шайба в 1713 матчах), из россиян - Илья Ковальчук (442 шайбы в 918 матчах).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые медали мировых первенств.