Дубль Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсос (1-я минута), Сэм Райнхарт (7), Джек Айкел (11, 53) и Джефф Скиннер (46), у проигравших дважды отличился россиянин Евгений Малкин (32, 58). В текущем сезоне на его счету 60 очков (20 голов + 40 передач) в 46 играх.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает четвертое место, набрав в 60 матчах 80 очков, "Баффало" с 64 очками после 61 игры идет 12-м. В следующем матче "Питтсбург" 23 февраля в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Баффало" в тот же день примет "Виннипег".