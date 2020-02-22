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НХЛ

Дубль Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Баффало"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Баффало"
Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 22 февраля. "Баффало" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Земгус Гиргенсос (1-я минута), Сэм Райнхарт (7), Джек Айкел (11, 53) и Джефф Скиннер (46), у проигравших дважды отличился россиянин Евгений Малкин (32, 58). В текущем сезоне на его счету 60 очков (20 голов + 40 передач) в 46 играх.

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает четвертое место, набрав в 60 матчах 80 очков, "Баффало" с 64 очками после 61 игры идет 12-м. В следующем матче "Питтсбург" 23 февраля в гостях сыграет с "Вашингтоном", "Баффало" в тот же день примет "Виннипег".

"Филадельфия" в параллельном матче обыграла "Виннипег" со счетом 4:2. Результативной передачей отметился российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов.

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