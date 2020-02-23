Российский боец ММА Тухугов посвятил победу над Агиларом покойному деду

ТАСС, 23 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов посвятил победу над американцем Кевином Агиларом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) умершему деду. Об этом спортсмен заявил после боя.

Поединок, который прошел в новозеландском Окленде, завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

"Эту яркую победу я посвящаю своему покойному дедушке. Я ему обещал победить еще до его смерти. Тебя не хватает, дорогой дедушка", - сказал Тухугов.

Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой стал вторым для россиянина после трехлетнего перерыва. Всего в активе 29-летнего спортсмена 19 побед и четыре поражения в ММА.