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НХЛ

Передача Ковальчука помогла "Монреалю" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Илья Ковальчук AP Photo/Nick Wass
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 февраля. "Оттава" проиграла "Монреалю" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Макс Доми (2-я и 11-я минуты) и Пол Байрон (38).

Российский форвард "Монреаля" Илья Ковальчук записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 22 очка (9 шайб + 13 передач). Российский форвард подписал контракт с канадским клубом до конца сезона 3 января. Предыдущим клубом Ковальчука был "Лос-Анджелес", после перехода в "Монреаль" он набрал 13 (6+7) очков.

"Монреаль" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков в 64 матчах. "Оттава" идет 15-й с 53 очками в 62 играх.

В следующей встрече "Монреаль" 26 февраля примет "Ванкувер", "Оттава" днем ранее в гостях сыграет с "Коламбусом".

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