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НХЛ

"Тампа" проиграла "Аризоне". Кучеров продлил результативную серию до 16 матчей

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу "Аризоны"
Тайлер Холл ("Аризона") и Никита Кучеров ("Тампа") AP Photo/Ross D. Franklin
Описание
Тайлер Холл ("Аризона") и Никита Кучеров ("Тампа")
© AP Photo/Ross D. Franklin

ТАСС, 23 февраля. "Аризона" обыграла "Тампу" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Гарланд (18-я и 55-я минуты), Клэйтон Келлер (19, 52), Карл Содерберг (26), Брэд Ричардсон (32) и Дерек Степан (59). У проигравших отличились Энтони Сирелли (4), Ондржей Палат (29) и Брэйден Пойнт (31).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился точным пасом и продлил результативную серию до 16 матчей. Всего на его счету в текущем сезоне 75 очков (29+46) в 60 матчах. Его партнер по команде защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 34 броска из 41. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой матча, всего на его счету в текущем сезоне четыре точных паса.

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 85 очков в 62 матчах. "Аризона" идет седьмой на Западе с 70 очками в 65 играх. В следующей встрече "Тампа" 26 февраля примет "Торонто", "Аризона" в этот же день дома сыграет с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Нэшвилл" дома обыграл "Коламбус" в серии буллитов (4:3 Б), в составе проигравших результативной передачей отметился защитник Владислав Гавриков.

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