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Допинг в спорте

Велогонщик Кудрявцев стал 11-м российским спортсменом, отбывающим наказание за ЭПО

О четырехлетней дисквалификации 39-летнего спортсмена было объявлено 17 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Велогонщик Евгений Кудрявцев, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стал 11-м российским спортсменом, отбывающим наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

О дисквалификации 39-летнего кандидата в мастера спорта было объявлено 17 февраля. Кудрявцев был дисквалифицирован на четыре года с 18 июля 2019 года.

За использование ЭПО в настоящее время также отстранены на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Олег Ильин и Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велогонщики Екатерина Головастова и Александр Бударагин, пловчиха Олеся Моисеева.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, ведущие отечественные биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем, некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт, не извинившись и не объяснив причин попадания запрещенного вещества в организм.

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Допинг
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