Илюхина: сноубордист Вик Уайлд еще добьется высоких результатов

ИЖЕВСК, 23 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в параллельном гигантском слаломе россиянка Екатерина Илюхина считает, что сноубордист Вик Уайлд еще обязательно покажет высокие результаты. Такое мнение Илюхина высказала ТАСС во время первых Всероссийских зимних игр среди спортсменов-любителей, которые проходят в Ижевске.

18 января Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который прошел в словенском городе Рогла. Эта медаль стала первой для спортсмена на этапах Кубка мира за несколько лет.

"Это спорт, бывают взлеты, бывают падения, он прыгнул достаточно высоко, завоевав две олимпийские медали. На Кубке мира сегодня он в финалах, я думаю, что в будущем он все покажет. Он не сидит на месте, работает с командой, выступает, у него все в будущем", - сказала Илюхина.

В марте 2018 года спортсмен перенес операцию на колене и приступил к тренировкам только в декабре. В феврале 2019 года Уайлд заявил, что планирует выступать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Уайлду 33 года, в составе сборной России он стал двукратным олимпийским чемпионом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России Уайлд выступает с 2012 года, до этого спортсмен представлял США.