Губернатор Челябинской области дал старт этапу Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе

МИАСС /Челябинская область/, 23 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в воскресенье дал старт проходящему в регионе этапу Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе, в финальных заездах которого принимают участие спортсмены из 15 стран.

"Вот уже четыре года мы проводим этап Кубка мира по фристайлу в ски-кроссе на территории курорта "Солнечная долина". Сюда приезжает большое количество спортсменов, и в этом году огромное количество спортсменов из 15 стран прибыло к нам, чтобы участвовать в этих соревнованиях. Я считаю, что можно двигаться дальше, можно проводить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира, об этом мы сейчас ведем переговоры. Кубок мира по фристайлу в Челябинской области объявляю открытым", - сказал губернатор во время церемонии открытия.

В оргкомитете соревнований ТАСС сообщили, что в финальных заездах участвуют 48 спортсменов, в том числе лидеры ски-кросса: Фанни Смит, Мариэль Томпсон и Арно Бовалента и другие.