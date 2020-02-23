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Чемпионат мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Рёйселанн выиграла масс-старт на чемпионате мира в Антхольце

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место
Марте Рёйселанн EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Марте Рёйселанн
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежка Марте Рёйселанн стала победительницей гонки с общего старта на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 14,0 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+20,7; три промаха), третье - шведка Ханна Эберг (+26,1; 3). Единственная россиянка в гонке Екатерина Юрлова-Перхт, которой в воскресенье исполнилось 35 лет, заняла шестое место (+52,0; 2).

Вирер продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 719 очков после 17 гонок. Второй идет Эберг (613 очков), третьей - норвежка Тириль Экхофф (607), Рёйселанн располагается на четвертой строчке (597). Лучшей из россиянок является Юрлова-Перхт, идущая 18-й (290), Светлана Миронова занимает 21-е место (270), Лариса Куклина - 26-е (215), Ирина Старых - 44-е (95), Кристина Резцова - 52-е (66), Тамара Воронина - 63-е (44), Анастасия Поршнева - 80-е (12).

29-летняя Рёйселанн завоевала награды во всех гонках чемпионата мира, на счету норвежки пять золотых и две бронзовые награды. Всего норвежка имеет в активе девять золотых и три бронзовые награды на чемпионата мира, также на счету спортсменки две серебряные награды Олимпийских игр, золотая и бронзовая награды первенства Европы. 29-летняя Вирер в четвертый раз стала призером чемпионата мира 2020 года (по две золотые и серебряные награды), еще одну золотую медаль мирового первенства она выиграла в 2019 году. Итальянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка с общего старта, которая завершит соревновательную программу чемпионата мира.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия53210
Франция3126
Италия2204
Россия1012
Германия0415
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Украина0011
Швеция0011
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