Союз биатлонистов России обратится в IBU с требованием прекратить травлю Логинова

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить действия Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении Александра Логинова. Об этом журналистам заявил глава СБР Владимир Драчев.

"Мы обратимся в IBU, чтобы прекратились все эти действия нового комитета - BIU, который явно провоцирует на ответные действия. Мы готовы к диалогу, а не к конфликтной ситуации", - сказал Драчев.

В воскресенье Логинов объявил, что не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после IBU. Как ранее сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Мужская гонка с общего старта проходит в данный момент, сборную России представляют Матвей Елисеев и Никита Поршнев.