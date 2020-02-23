{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Союз биатлонистов России обратится в IBU с требованием прекратить травлю Логинова

Глава СБР Владимир Драчев отметил, что российская сторона готова к к диалогу, а не к конфликтам

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить действия Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении Александра Логинова. Об этом журналистам заявил глава СБР Владимир Драчев.

"Мы обратимся в IBU, чтобы прекратились все эти действия нового комитета - BIU, который явно провоцирует на ответные действия. Мы готовы к диалогу, а не к конфликтной ситуации", - сказал Драчев.

В воскресенье Логинов объявил, что не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после IBU. Как ранее сообщил ТАСС президент СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист Евгений Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина, дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования. Мужская гонка с общего старта проходит в данный момент, сборную России представляют Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Теги
Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Эксперт: говорить о непрофессионализме сервисменов после неудачи Большунова не стоит
Россиянин лидировал перед заключительным этапом "Ски Туром", но в итоге занял седьмое место в общем зачете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС