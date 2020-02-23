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КХЛ

Тренерский стяг Юрзинова поднят на "ВТБ-Арене" перед матчем КХЛ "Динамо" - "Спартак"

В торжественной церемонии принял участие президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Стяг с именем бывшего главного тренера хоккейного клуба "Динамо" Владимира Юрзинова был поднят под своды "ВТБ-Арены" перед началом матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичными "Динамо" и "Спартаком". Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В церемонии принял участие президент КХЛ Алексей Морозов.

"Динамо" и "Спартак" проведут ретро-матч: хоккеисты вышли на лед в ретро-форме эпохи 60-х годов прошлого века, а организаторы приготовили для болельщиков мероприятия, посвященные этому периоду времени. Перед стартовым вбрасыванием был поднят стяг с именем Юрзинова, который возглавлял "Динамо" с 1974-го по 1979 год и с 1989-го по 1992 год.

Под руководством Юрзинова "Динамо" становилось трехкратным чемпионом СССР/СНГ (1990-1992), обладателем Кубка СССР (1976). Юрзинов входил в тренерский штаб сборной СССР, Объединенной команды и сборной России, с которыми становился олимпийским чемпионом (1976, 1984, 1992), серебряным (1998) и бронзовым призером Игр (2002). Юрзинов выступал за московское "Динамо" с 1957-го по 1972 год. В составе сборной СССР он дважды выиграл чемпионат мира (1963, 1969) и стал бронзовым призером мирового первенства (1961).

Символический свитер с 17-м номером Юрзинова уже находится на "ВТБ-Арене". В качестве игрока "Динамо" Юрзинов 12 раз выигрывал серебряные (7) и бронзовые (5) награды чемпионата СССР, а также Кубок СССР. Юрзинов был капитаном команды.

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